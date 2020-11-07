Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında sadece 3 puan bırakmadı. Siyah-Beyazlılar, kaleci Ersin Destanoğlu’nu da kaybetti. 19 yaşındaki file bekçisi önce ilk yarıda riskli bir şekilde kalesini terk edip Dicko ile çarpıştı. Hakem faulü Ersin lehine verdi. Genç file bekçisi 55. dakikada bir kez daha kalesini terk etti. Ancak bu kez topa müdahale etmek istersen tabanıyla Muhammet Demir’in bacağına vurdu. Ersin çok itiraz etse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tereddütsüz bir şekilde kırmızı kartına başvurdu.

Kurallar gereği 19 yaşındaki kaleci en az iki maç ceza alacak. Eğer Tahkim Kurulu’ndan indirim gelmezse, başarılı file bekçisi sadece 9. haftadaki Başakşehir maçını değil, 10 haftadaki Fenerbahçe derbisini de kaçıracak. Her iki karşılaşmada da kaleyi büyük ihtimalle Utku Yuvakuran koruyacak.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Ersin'in Muhammet'e yaptığı bu faulün ardından tereddütsüz bir şekilde kırmızı kartına başvurdu.