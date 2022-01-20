Kartal’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyunculardan Larin ve Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu. Son haftalarda etkisiz gözüken ve yönetimin önerdiği 1.5 milyon Euro’yu kabul etmeyen iki oyuncudan umut kesildi.

Yönetim, 2 oyuncuyla yolları ayıracak. Beşiktaş ’ın 26 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde toplam 83 maçta oynadı. Larin, bu maçlarda 36 gol atarken, 9 da asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi maça çıkan Hırvat stoper Vida ise 15 gol atarken 1 de asist yaptı.







