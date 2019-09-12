Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Özel program uygulanan Burak Yılmaz, takımdan ayrı çalıştı. Salonda çalışan Oğuzhan Özyakup ile arka adalesinde sorun bulunan Dorukhan Toköz idmana katılmadı. Tyler Boyd dışında bütün milli oyuncular takıma dönerken Adem Ljajic rejenerasyon amaçlı koşu çalışması yaptı.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Gaziantep'e gidecek.



