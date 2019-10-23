Beşiktaş’ta Braga ve Galatasaray maçı öncesinde sakatlık kâbusu yaşanıyor. Sezonu kapatan Dorukhan Toköz’ün yanı sıra Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Victor Ruiz ve N’Koudou’dan yoksun olarak Ankaragücü deplasmanına giden Siyah-Beyazlılar’a; Burak Yılmaz, Diaby ve Douglas’tan da kötü haber geldi. Sakat oyunculardan Victor Ruiz bugün takımdan ayrı olarak çalışırken, Oğuzhan Özyakup ise sakatlığını atlattı ve takımla birlikte antrenmana katıldı. Sakatlığı bulunan oyunculardan Oğuzhan Özyakup dışındaki isimlerin Braga ve Galatasaray karşısında forma giymesi zor. Özellikle savunmada yaşanan problem, teknik direktör Abdullah Avcı’yı düşündürüyor.

Güven, sağ açığa geçiyor...

Gökhan Gönül, Douglas ve Victor Ruiz’in yokluğunda savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanan Avcı, bu bölgede Vida’nın yanında Roco’yu sahaya sürmeyi planlarken, sağ bekte tercihini ise henüz belirlemedi. Necip Uysal’a şans vermeyi düşünen Avcı, son kararını bugün yapılacak olan antrenmanda verecek. Burak Yılmaz’ın yokluğunda Braga karşısında Umut Nayir’i sahaya sürmeyi planlayan Abdullah Avcı, Diaby’nin yokluğunda Adem Ljajic’i 11’e koyacak. Tecrübeli teknik adamın, Atiba-Elneny ikilisinin önünde, Lens- Ljajic-Güven’e görev verecek.