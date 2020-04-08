Beşiktaş'ta son dakika Boateng kararı!

Ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılarak siyah beyazlılara kiralık transferi gerçekleşen Boateng için son karar verildi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 09:15 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Beşiktaş'ta son dakika Boateng kararı!

İtalyan kaynaklarca duyurulan bilgilere göre Gana'lı yıldız, sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönüyor. 

Fiorentina'dan kiralanan Gana'lı yıldızın, sezonun sona ermesinin ardından İtalyan ekibine geri döneceği yazıldı.

İtalyan kaynaklarca verilen haberde; Beşiktaş'ın, kiralık sözleşmesini uzatmayacağı ve oyuncuyu geri göndereceği belirtildi.


İlgili Haberler
Beşiktaş'a Fabri'den mesaj var: Beni alın


'MÜKEMMEL BAŞLANGICIN ARDINDAN...'

Haberin detaylarında, Boateng'in Beşiktaş forması altında mükemmel bir başlangıç yaptığı ancak ilerleyen haftalarda yıldız oyuncunun performansının düştüğü, siyah beyazlı yönetimin bu sebeple oyuncu ile uzun soluklu bir plan düşünmediği aktarıldı.

3 YOLCU DAHA

Öte yandan Beşiktaş'ta 3 ismin daha yolcu olduğu belirtildi. Kara Kartal'ın; Loris Karius, Abdoulay Diaby ve Pedro Rebocho ile de yola devam etmeyeceği duyuruldu.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...