Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2 hafta önce, “Kulüpteki mevcudiyetim Beşiktaş’a zarar veriyor” açıklamasını yapmasının ardından olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Orman’ın başkanlık yarışı için süreci başlatmasının ardından gözler, önceki yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi’ye dönmüştü. Kurmaylarıyla birlikte adaylık konusunda hazırlık içinde bulunan Çebi’nin dün adaylığını duyurması bekleniyordu. Ancak dün sürpriz bir olay yaşandı. Tecrübeli iş adamının, kurmaylarıyla yaptığı son görüşmenin ardından aday olmama kararı aldığı bildirildi. Ahmet Nur Çebi’nin yakın dostlarına, “Şu anda yarışma değil, kulübe destek verme zamanı” dediği ifade edildi.

Tekinoktay, imzayı topladı

Kulübün ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunması sebebiyle mali kaynak arayışında bulunan adayların, bu konuda zorlandığı konuşuluyor. Öte yandan son yapılan başkanlık seçiminde Fikret Orman’a karşı aday olarak çıkan Hürser Tekinoktay’ın, 20 Ekim’deki başkanlık seçimi öncesinde adaylık süresinin bitimine 1 gün kala yeterli imzayı toplayıp başvuruda bulunduğu bildirildi.

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