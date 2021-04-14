Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kaçıran Vincent Aboubakar, cuma günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında fedakârlık yaparak sahada olmak istediğini belirtti.

Sabah'ın haberine göre; Maç kadrosunda yer alması beklenen Kamerunlu futbolcunun fizik gücünün, ilk 11'de başlamaya müsait olmayacağı, ancak 15-20 dakika oynayabileceği sağlık heyeti tarafından teknik heyete bildirildi. Cenk'in sakatlığı sonrası bir golcüsünü daha kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın ise maça ileri uçta Larin'le başlamayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ'TA KENDİNİ AŞTI

Porto ile 3 sezonda 41 lig maçına çıkan Aboubakar, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta ise sadece 25 maçta bu rakamları neredeyse yakaladı. Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 25 maçta 15 gol ve 5 asistle oynadı.

ANKARAGÜCÜ STARTI VERİLDİ

Erzurum deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde maç eksiği ve 4 puan farkla lider durumda bulunan Beşiktaş, cuma günü evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.