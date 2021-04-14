Beşiktaş'ta son dakika Aboubakar gelişmesi! Maça yetişecek mi?
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda ilerleyen Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden birisi olan Vincent Aboubakar, Milli takımında yaşadığı sakatlığın ardından Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kaçırmıştı.
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarını kaçıran Vincent Aboubakar, cuma günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında fedakârlık yaparak sahada olmak istediğini belirtti.
Sabah'ın haberine göre; Maç kadrosunda yer alması beklenen Kamerunlu futbolcunun fizik gücünün, ilk 11'de başlamaya müsait olmayacağı, ancak 15-20 dakika oynayabileceği sağlık heyeti tarafından teknik heyete bildirildi. Cenk'in sakatlığı sonrası bir golcüsünü daha kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın ise maça ileri uçta Larin'le başlamayı düşünüyor.
BEŞİKTAŞ'TA KENDİNİ AŞTI
Porto ile 3 sezonda 41 lig maçına çıkan Aboubakar, 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta ise sadece 25 maçta bu rakamları neredeyse yakaladı. Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 25 maçta 15 gol ve 5 asistle oynadı.
ANKARAGÜCÜ STARTI VERİLDİ
Erzurum deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde maç eksiği ve 4 puan farkla lider durumda bulunan Beşiktaş, cuma günü evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.