Beşiktaş'ta gündem Abdullah Avcı. Şenol Güneş dönemi sonrası yeni bir maceraya başlanan Abdullah Avcı'nın tüm kredisi tükenmiş durumda. Lig, Avrupa ve kupadaki son 8 maçının tam 7'sinde yenilgi yaşayan Beşiktaş'ta fatura Abdullah Avcı'ya kesilmiş durumda.

Erzurumspor hezimeti sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin göndermek için formül aradığı Abdullah Avcı'nın Sivasspor yenilgisi sonrası çok tartışılacak ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

'Memnun kalırım!'

İddiaya göre Avcı yakın çevresiyle yaptığı sohbetti, yönetim kurulunun mali sorunlar nedeniyle tazminat ödeyerek kendisini görevden alamayacağını dile getirdi. Avcı yine iddiaya göre aynı sohbet ortamında, "Yönetim beni gönderirse de bundan memnun olurum!" ifadelerini kullandı.

3 yıllık sözleşmesi var

Avcı'nın bunu bir anlık kızgınlıkla mı söylediği yoksa tazminatını alarak ayrılmak istediği için mi bu tür bir tavır takındığı merak konusu.

Bilindiği üzere sezon başında Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan teknik adam, yıllık 12 milyon TL ücret alıyor.

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