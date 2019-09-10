Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Abdullah Avcı yönetimindeki idmana sakatlıkları devam eden Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Burak Yılmaz katılmadı. Caner ve Oğuzhan düz koşu yaparken, Burak Yılmaz bu iki futbolcudan ayrı yürüyüş yaptı. Ardından tecrübeli golcü de düz koşuya katıldı.

Saycan Sayım / Fanatik





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