Beşiktaş'ta son dakika! 3 eksik...

Beşiktaş, deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlılarda, sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup idmana katılmadı.

10 Eylül 2019, Salı 12:03 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta son dakika! 3 eksik...

Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. 

Abdullah Avcı yönetimindeki idmana sakatlıkları devam eden Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Burak Yılmaz katılmadı. Caner ve Oğuzhan düz koşu yaparken, Burak Yılmaz bu iki futbolcudan ayrı yürüyüş yaptı. Ardından tecrübeli golcü de düz koşuya katıldı. 

Saycan Sayım / Fanatik


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