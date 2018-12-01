Beşiktaş'ta son anda Karius!

Şenol Güneş'in Sarpsborg mücadelesinde formayı ilk etapta Tolga Zengin'e vermeyi planladığı ancak kaptan, ağrıları sebebiyle kadrodan çıkarılınca görevin Karius'a geçtiği ortaya çıktı.

01 Aralık 2018, Cumartesi 08:53
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Beşiktaş'ta son anda Karius!

Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Loris Karius, Sarpsborg karşılaşmasında yediği 2 gol sebebiyle büyük eleştiri almıştı. Deneyimli eldiven,karşılaşmanın kalanında ise kalesindeki 6 pozisyonda geçit vermemişti. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Alman kaleciyi ilk etapta Galatasaray derbisine saklayıp Sarpsborg maçında Tolga Zengin’i görevlendirmeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak Güneş’in, Tolga’nın bel ağrıları sebebiyle son anda kadrodan çıkarılması sonrasında formayı Karius’a verdiği öğrenildi.

Derbide de kalede

Teknik direktör Şenol Güneş’in, derbide de formayı Karius’a vermesi bekleniyor. Kara Kartal’da ek olarak sakatlıklarını atlatan; Gary Medel,Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma’yla birlikte UEFA listesinde yer almayan Atiba, derbide formalarına geri dönecek.

Beşiktaş’ın yarın akşamki derbide ilk 11’inin şu isimlerden oluşması bekleniyor;

Karius, Adriano, Medel, Vida, Gökhan Gönül, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Love.

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