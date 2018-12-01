Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Loris Karius, Sarpsborg karşılaşmasında yediği 2 gol sebebiyle büyük eleştiri almıştı. Deneyimli eldiven,karşılaşmanın kalanında ise kalesindeki 6 pozisyonda geçit vermemişti. Teknik direktör Şenol Güneş’in, Alman kaleciyi ilk etapta Galatasaray derbisine saklayıp Sarpsborg maçında Tolga Zengin’i görevlendirmeyi planladığı ortaya çıktı. Ancak Güneş’in, Tolga’nın bel ağrıları sebebiyle son anda kadrodan çıkarılması sonrasında formayı Karius’a verdiği öğrenildi.

Derbide de kalede

Teknik direktör Şenol Güneş’in, derbide de formayı Karius’a vermesi bekleniyor. Kara Kartal’da ek olarak sakatlıklarını atlatan; Gary Medel,Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma’yla birlikte UEFA listesinde yer almayan Atiba, derbide formalarına geri dönecek.

Beşiktaş’ın yarın akşamki derbide ilk 11’inin şu isimlerden oluşması bekleniyor;

Karius, Adriano, Medel, Vida, Gökhan Gönül, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Love.