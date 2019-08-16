Transferde beklenen son takviyeleri Süper Lig’in ilk haftasına yetiştiremeyen Beşiktaş’ta, listeye yeni isimler girmeye devam ediyor. Kale, kanat ve forvete oyuncu bakan siyah-beyazlı yönetim, son olarak Chelsea’de oynayan Lucas Piazon’u gündemine aldı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde Beşiktaş’ın 25 yaşındaki oyuncuyu makul bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya çalıştığı savunuldu. Sağ ve sol kanadın yanı sıra ofansif orta saha olarak görev yapabilen yetenekli oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi 2020’de bitiyor. Uygun bir bonservisle Piazon’u renklerine bağlamanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, yaşı nedeniyle de Brezilyalı oyuncuya sıcak bakıyor.

Abdullah Avcı’nın da onay verdiği Piazon için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim kurulu, Mohamed Elyounoussi ve Yevhen Konoplyanka seçeneklerini de masada tutuyor. Lens ve Quaresma ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, forvet ve kaleci arayışlarını da devam ettiriyor. Siyah-beyazlıların bir haftada tüm transferleri bitirmeye çalıştığı ifade edildi. (Skorer)