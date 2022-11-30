Beşiktaş’ta sol kanat transferi için sıcak saatler!





Beşiktaş , Şenol Güneş’in talepleri doğrultusunda ara transfer döneminde bir kadro değişimine hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar’da sol kanada takviye yapılması da gündemdeyken listede yer alan yıldız oyuncu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kartal’dan 4 gollü prova

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Siyah-Beyazlı ekip 4-0 kazandı.

23'te Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Redmond, içeriye doğru kat ettikten sonra Muleka ile duvar pası yaptı. Redmond'un ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta İstanbulspor savunmasına çarpan top kaleci Jensen'i de yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0.

46'da Beşiktaş penaltı kazandı. Redmond'un pasıyla ceza sahasına giren Muleka, Melih'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cenk Tosun, kaleci Jensen ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-0.





Muleka'nın asisti...

48'inci dakikada Dele Alli'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahasına girdikten sonra yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında müsait durumdaki Kerem Atakan Kesgin'in ayak içi vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

51'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Tayfur'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muleka, sol tarafta müsait durumdaki Dele Alli'yi goldü. Alli'nin plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.





Cenk Tosun ile Dele Alli'nin gol attığı mücadelede Siyah-Beyazlılar, rakibine göz açtırmadı.

Kara Kartal’a yeni mentor…

2002 yılında Dünya Üçüncüsü olan Milli Takım’da Şenol Güneş’in ekibinde yer alan ünlü mentor Prof. Dr. Turgay Biçer, Beşiktaş ile anlaştı. Biçer, anlaşmayı sosyal medyadan duyurdu.

Twitter’dan anlaşmayı açıklayan Biçer, “Kara Kartal’la yollarımız Şenol Güneş hocamızın daveti ile yeniden buluştu” ifadelerini kullandı. Biçer, son olarak Giresunspor’da mentor olarak görev yapmış ve 17 Şubat 2022 tarihinde Karadeniz ekibinden ayrılmıştı.

Utku Yuvakuran’ın yeni rotası…

Kartal’da sezon başında lisansı çıkarılmayan kaleci Utku Yuvakuran, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak. Deneyimli oyuncunun, menajeri aracılığıyla Karagümrük ve Ümraniyespor’la temas halinde olduğu bildirildi. Utku’nun lisansı çıkarılmasa da takım çalışmalarında; Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin’le beraber antrenmanlarda yer alıyor.

Masuaku için temas kuruldu

Siyah-Beyazlı yönetim, Artur Masuaku’nun kiralık sözleşmesini feshetmek için İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ile temas kurdu. Ada ekibinin ise Kongolu oyuncu için Beşiktaş’ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği bilgisini verdiği belirtildi. Sezonun geri kalanı için Masuaku için bir takım bulunamazsa, West Ham’da A takıma alınmayacağı rezerv takıma gönderileceği iletildi.





Son öneri Artem Dovbyk

Siyah-Beyazlılar, neredeyse her bölge için transfer çalışmalarında bulunurken son öneri, Ukrayna’dan geldi. Beşiktaş Yönetimi’ne, Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro forması giyen 25 yaşındaki 1,89’luk santrfor Artem Dovbyk’un teklif edildiği kaydedildi. Kara Kartal’ın ise bu öneriye devre arası için olumlu bakmadıklarını, sezon sonu için konuyu bir daha değerlendirebileceklerini ilettikleri belirtildi.

NWAKAEME İÇİN SICAK SAATLER

Kara Kartal’ın sol kanat transferinde hedefleri arasında yer alan Anthony Nwakaeme, sezon başında katıldığı Al-Fayha’yla ipleri koparma noktasına geldi. Beşiktaş, sözleşmesini feshetmesi halinde yıldız oyuncu için düğmeye basacak.

Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar’da önemli değişiklikler bekleniyor. Ocak ayına gelmeden Tyler Boyd’la yollarını ayıran Kara Kartal’da, takımdan giden futbolcuların artması düşünülüyor. İlk olarak Javi Montero’nun takasta ya da kiralık olarak gönderilmesi düşünülüyor. Takımın bir diğer savunmacısı Welinton’un da satılma ihtimali oldukça yüksek.





Geri bölgeye ek olarak hücum hattında da önemli değişiklikler yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Sağ kanat ve 10 numara bölgeleri için; Chelsea’den Hakim Ziyech ile Bochum’dan Takuma Asano isimleri üzerine yoğunlaşan yönetim, sol kanat için de düğmeye bastı.

N’Koudou’dan memnun değil...

Güneş’in performansından memnun olmadığı Kevin N’Koudou’ya Kamerun formasıyla katıldığı Dünya Kupası sonrasında teklif gelmesi halinde hemen satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, hücum hattının solunu Anthony Nwakaeme’yle takviye etmek istiyor.





Trabzonspor ’la geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından Fırtına’yla yollarını ayırıp Arabistan kulübü Al-Fayha’yla anlaşan 33 yaşındaki yıldız, yeni macerasından hiç memnun kalmadı. Takımının ligde düşme hattında bulunması sebebiyle mutsuz olan Nijeryalı hücumcunun, Türkiye’ye geri dönmeye karar verdiği kaydedildi. Yıldız futbolcu, ocak ayı için sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, kontratını iptal etmesi halinde yıldız oyuncu için düğmeye basacak.

FANATİK ÖZEL | Necati Albayrak

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