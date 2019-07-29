Beşiktaş transferde sol bek üzerinde yoğunlaştı. Douglas'ı transfer ederek sağ bek pozisyonunu sağlama alan Siyah- Beyazlı yönetim gözünü bu kez sol beke çevirdi. Yönetim Rıza Durmisi ve Collins'ten birini bitirmek için kulüpleriyle görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.

İLK HEDEF DANİMARKALI YILDIZ

İlk hedefi Lazio'da oynayan Rıza Durmisi olarak belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim kulübüyle olan sözleşmesi 2023'te bitecek olan Danimarkalı oyuncuyu kiralamak için büyük uğraş veriyor.

YENİDEN GÖRÜŞME YAPILACAK

Lazio'da geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen yıldız oyuncu için yapılan ilk tekliften bir sonuç alamayan yönetimin İtalyan kulübüyle bu hafta yeni bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.

PADERBORN'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Beşiktaş Rıza Durmisi'nin dışında Paderborn'da forma giyen Collins için de görüşmelerini sürdürüyor. Bu iki futbolcudan biri olmaması ihtimaline karşılık Umut Meraş defteri de kapanmadı.

Kaynak: Takvim