Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , sol bek Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından bu bölge için birçok isimle temas kurdu. Beşiktaş'ın gündemine son olarak Premier Lig'de forma giyen Arthur Masuaku geldi.

West Ham United forması giyen 28 yaşındaki Demekrotik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Arthur Masuaku için İngiliz ekibiyle görüşmelere başlandı.

Geçen sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 13 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın talebi sonrasında siyah-beyazlı takıma gelmek istediğini yöneticilere bildirdi.

Bir an önce sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu listede ilk sıraya aldı ve önümüzdeki hafta bu transferi resmi olarak bitirmek için temaslarını sıklaştırdı.

Kariyerinde 237 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, 5 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. 11 kez Demekrotik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını giyen Masuka, 2016 yılının Ağustos ayında, Olympiakos'tan West Ham United'a 7,1 Milyon euro karşılığında transfer oldu.(A Spor)