Beşiktaş dün şok haberlerle sarsıldı. Konyaspor maçının son çalışmasını akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapan Siyah-Beyazlılar’da Adem Ljajic ile Jeremain Lens’in sakatlandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens’in Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic’de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens’te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir” denildi. Adem Ljajic bugün Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Lens’in kadroya alınabileceği, ancak oynama ihtimalinin ise yok denecek kadar az olduğu bildirildi.

Test Çarşamba yapıldı

Kartal daha sakatlıkların şokundan kurtulamadan ikinci darbe geldi, sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Konyaspor maçı öncesi çarşamba günü tesislerde futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara yapılan rutin testte iki futbolcuda KOVID-19 tespit edildiği kaydedildi. Ancak testleri pozitif çıkan oyuncuların isimleri bildirilmedi. Tekin Kerem Ülkü, oyuncuların tedavilerine hemen başlandığını, KOVID-19 ile ilgili prosedürlerin uygulandığını bildirdi.

Boateng ve Diaby göreve

Üst üste gelen kötü haberlerle şok yaşayan Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan iki isim ise takıma katıldı. Formda olduğu bir dönemde sakatlanan Ljajic’in yerine geçen hafta Denizlispor maçının kadrosunda yer almayan Kevin-Prince Boateng’in oynaması bekleniyor. Lens’in yokluğunda da Abdoulay Diaby’nin ilk 11’de oynayacağı bildirildi. Diaby Denizli’de ikinci yarıda oyuna girip muhteşem bir gole imza atarak 5-1’lik galibiyette pay sahibi olmuştu. Kartal’da iyileşen Vida da forma giyebilecek. Hırvat stoper de bir hafta aranın ardından formasına kavuşacak. Vida’nın dönmesiyle birlikte Enzo Roco kulübeye dönecek. Teknik direktör Sergen Yalçın savunmanın göbeğini Victor Ruiz-Domagoj Vida ikilisine emanet edecek.

Oynamaya engel değil

İki futbolcuda koronavirüs saptanması Konyaspor maçını oynamaya engel teşkil etmiyor. Geçen hafta TFF 1. Lig ekibi Akhisar’da teknik direktör Yılmaz Vural ile ikisi 11 oyuncusu 3 futbolcunun testlerinde koronavirüs tespit edilmiş ancak Ege ekibi bir gün sonra Altay deplasmanında bu isimler olmadan sahaya çıkmıştı.