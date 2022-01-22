Süper Lig 'in 23. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda maçın 40. dakikasında Brezilyalı futbolcu Josef de Souza şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu sol arka adalesinde bir problem hissettiği için kendisini yarı alanda yere bıraktı.

Sahaya giren sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında oyuna devam edemeyeceği belli olan Josef, 45. dakikada oyundan çıkarak yerini Kanadalı futbolcu Atiba'ya bıraktı.

Josef'in son durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.