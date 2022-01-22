Beşiktaş 'ta son 3 maçta üç gol atmasına rağmen kaçırdıklarıyla daha fazla konuşulan Michy Batshuayi'nin, yanında bir partneri olduğunda daha etkili olduğu kanaatine varan teknik direktör Önder Karaveli, Malatya'da Belçikalı futbolcuyu yalnız bırakmayacak. Bugün 4-4-2 oynayacak olan Beşiktaş'ta Batshuayi'nin yanındaki isim ise alışıldığı gibi Larin veya Güven değil de Alex Teixeira olacak.

FORVETTE İKİ KEZ KRAL OLMUŞTU

Özellikle Shakhtar Donetsk'te forvet oynayarak iki kez gol kralı olan Brezilyalı oyuncu bu sezon ilk defa forvet olarak forma giyecek. 16 resmi maçta 2 gole imza atan Alex, bu sezon Süper Lig'de en son 12. haftada Trabzonspor 'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada 11'de görev almıştı. Ardından Alanyaspor ve Giresun maçlarında yedek soyunan 32 yaşındaki futbolcu, sonrasında hem sakatlık hem Koronavirüs nedeniyle 7 maç kaçırmıştı. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan yıldız oyuncu, Karagümrük karşısında ise son dakikalarda dahil olmuştu. (Sabah)