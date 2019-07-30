Transferde Martins Indi için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, bir yandan listesindeki diğer isimler için de temaslarına devam ediyor. Kara Kartal’ın bu doğrultuda Alman temsilcisi Padeborn’da forma giyen Nijeryalı sol bek Jamilu Collins’in de peşinde... Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi’nin, 24 yaşındaki Nijeryalı sol beki, düşük bir bonservis bedeliyle Beşiktaş’a kazandırmayı planladığı kaydedildi. Geçen sezon Paderborn formasıyla 38 maça çıkan Collins, Nijerya milli takımının da önemli isimleri arasında yer alıyor.