Siyah-Beyazlılar’da bir yandan Valerien Ismael yönetiminde sezonun kalan bölümü için iyi bir kapanış yapmaya çalışılırken, bir taraftan da kadro planlaması için harekete geçildi. Bu anlamda Beşiktaş için en büyük soru işaretlerinden biri 7 yabancı kuralı olacak.

Beşiktaş’ın, yeni sezonda 4 yerli isimle sahaya çıkması gerekecek. İki futbolcunun da takımda kalması durumunda Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ın yerleri garanti.

Merkez orta sahada Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan’la devam etmek isteyen Beşiktaş, Can’ı takıma monte ederken, Emirhan için de harekete geçecek.