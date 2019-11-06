Süper Lig’de 2’de 2 yapıp kulübün üzerindeki kara bulutları dağıtan Beşiktaş, gözünü yarın UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’yla oynayacakları karşılaşmaya dikti.

Oyuncularını bu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı, takımdaki olumlu havanın devam etmesi için Avrupa’da da bu sezonki ilk zaferini elde etmek istiyor.

Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, “Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde bize yakışmayan sonuçlar aldık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 3 maçtan mağlup ayrılsak da şansımız hâlâ devam ediyor. Ligde 2’de 2 yaparak yakaladığımız olumlu havayı sürdürebilmek adına Braga karşısından galip ayrılmamız şart. Avrupa’da alacağımız galibiyetin lige de olumlu yansıyacağını düşünüyorum” dediği öğrenildi.

‘Milli araya kadar kayıp yok’

Pazar günü ligde Denizlispor’la oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak da konuşan Avcı, “Şimdilik bütün düşüncemiz Braga üzerine. Ancak şöyle bir gerçek var ki şampiyonluk yarışına geri döndük. Önce Braga’yı ardından Denizli’yi yenip milli araya kayıpsız gitmemiz gerekiyor” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım