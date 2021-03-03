Beşiktaş'ta, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde 4 isim ceza sınırındaydı. Zorlu mücadele öncesine kadar üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza maçı sorunsuz tamamladı. Bu durumda teknik direktör Sergen Yalçın'ın da payı büyüktü. Başarılı hoca, maç öncesinde öğrencilerini kart görmemeleri konusunda uyardı.

Mahrum kalmak istemiyor

Bu isimler sarı kartla cezalandırılsaydı hafta sonu oynanacak Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecekti.Teknik heyet yıldız isimlerin karşılaşmayı kartsız tamamlamasına sevindi. Yalçın, yoğun fikstürde hiçbir oyuncusundan mahrum kalmak istemiyor.