Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda kadrosunu; Ruiz, Douglas, Rebocho, Boyd, N’Koudou ve son olarak da Elneny’le güçlendiren Siyah-Beyazlılar’da şimdi sıra forvet hamlesine geldi. Burak Yılmaz’ın sakatlığının sürmesi sebebiyle hücum bölgesini yeni bir isimle güçlendirmek için yoğun çalışma yürüten Kara Kartal’ın, bu doğrultuda 3 hedef üzerine yoğunlaştığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Yönetimi’nin, İngiliz ekibi Watford’ın İtalyan golcüsü Stefano Okaka’yı forvet transferi konusunda ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Geçen sezon İtalya Serie A ekibi Udinese’de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu için yapılan temaslarda büyük aşama kaydedildiği bildirildi.

Her an bitebilir

Kara Kartal’ın forvet transferi doğrultusunda diğer 2 hedefi de eski oyuncuları... 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Başakşehirli Demba Ba ile 2016-17’de Siyah-Beyazlı formayı kiralık olarak giyen Porto’lu Vincent Aboubakar da listede yer alıyor. Bu transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş Yönetimi’nin, forvet hamlesini de her an bitirebileceği ifade edildi.

‘Aboubakar’ın durumu...’

Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao, dün Vincent Aboubakar’la ilgili olarak basın mensuplarına açıklamada bulundu. Conceiçao, ‘Aboubakar takımdan ayrılacak mı?’ sorusuna, “Aboubakar’ın durumunu bilemiyorum. Transfer piyasasını bilirsiniz. Her an, her şey değişebilir” cevabını verdi.