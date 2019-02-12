Beşiktaş'ta sıcak saatler! Quaresma görüşme odasına!

Teknik direktör Şenol Güneş, bugün idman öncesi Portekizli ile görüşüp bir karar vermesini isteyecek.

12 Şubat 2019, Salı 08:56
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Beşiktaş'ta sıcak saatler! Quaresma görüşme odasına!

Beşiktaş'ta kart cezalısı Quaresma’nın cezası sona ererken Portekizli hakkındaki belirsizlik devam ediyor.

Transferde sadece ABD, Suudi Arabistan gibi seçenekleri kalan Q7 ayrılmak için tüm alacaklarının verilmesini şart koşarken bir anlaşma zemini sağlanabilmiş değil.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, kulüpteki geleceği muallakta kalan Q7’yi Malatya karşılaşmasında oynatıp oynatmayacağı da kesin değil. Güneş bugün Quaresma ile özel olarak görüşecek ve futbolcusundan net bir yanıt isteyecek. Eğer Q7 kalmak isterse Güneş de planlarını bu şekilde kuracak.

Kaynak: Hürriyet

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