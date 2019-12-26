Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Ara transfer dönemine sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, cumartesi gününe kilitlendi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda Ocak ayında kadrosuna bir forvet ve bir de kanat oyuncusu kazandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, 2 gün sonra Türkiye Futbol Federasyonu’yla yapılacak görüşmenin ardından transfer planlamasını şekillendirecek. Kulüpte yaşanan mali sıkıntıların sürmesi sebebiyle transfere büyük bir bütçe ayırması beklenmeyen Siyah-Beyazlılar, TFF’nin kendileri için cumartesi günü belirleyeceği harcama limitinin netleşmesinin ardından harekete geçecek.

Bütçe kısıtlı olursa B Planı hazır

Siyah-Beyazlılar, gelecek oyunculara ek olarak gidecek isimleri de TFF’den gelen habere göre netleştirecek. Yönetim, ilk etapta kadrosunu büyük ölçüde koruyup sadece teknik direktör Abdullah Avcı’nın tercihleri arasına giremeyen; Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Orkan Çınar, Tyler Boyd ve Jeremain Lens gibi isimlere gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor. Eğer TFF’den transfer için düşük bir bütçeye izin çıkması halinde programda değişikliğe gidilecek. Bu senaryo halinde yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı’nın taleplerini yerine getirebilmek için takımın as kadrosundan birkaç ismi de transfer listesine ekleyebileceği konuşuluyor.

Oyuncular ve menajerleri beklemede...

Transfer dönemiyle ilgili olarak takımda bulunan oyuncular ve menajerleriyle henüz bir görüşme gerçekleştirmeyen Siyah-Beyazlılar, TFF’yle yapılacak görüşme sonrasında gelecek hafta bu konuda da adımları atacak. Hafta boyunca görüşme talebinde bulunan oyuncu menajerlerine gelecek haftayı işaret eden transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, planlamalarının şekillenmesi sonrasında futbolcular ve temsilcileriyle tek tek görüşecek.

Mecburi satış olabilir

Siyah-Beyazlılar, TFF’den beklenen bir bütçe çıkmaması halinde mecburen oyuncu satışı yapacak. Bu durumda gözler, takımda piyasa değeri en yüksek olan Domagoj Vida ve Adem Ljajic’e çevrilecek. Vida’nın güncel değeri 8 milyon, Ljajic’in de 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

Gökmen Özcan