TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan Beşiktaş, gelecek sezon çalışmalarında iç transfere ağırlık veriyor.

Yönetimin takımda kalmasını istediği Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le gelecek hafta bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu görüşmede iki oyuncuyla anlaşma zemini aranacak.

CANER ERKİN ASİST KRALLIĞINA OYNUYOR

Siyah beyazlılarda bu sezon başarılı performans sergileyen Caner Erkin, bu sezon 22 maçta 3 gol atıp 10 da asist yaptı. Caner, 8 asistle krallıkta Visca'dan sonra geliyor.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN AVCI'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül, Abdullah Avcı'nın vazgeçilmez isimlerinden... Gönül, Ligde 15 maçta forma giydi. 1 gol 2 de asist yaptı.