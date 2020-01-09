Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, "Cenk Tosun bizim evladımız. Önce onun kariyerini nerede devam ettireceği konusunda karar vermesi gerekiyor. Eğer Beşiktaş'a dönmek isterse biz de şartlarımızı sonuna kadar zorlar ve onu yeniden yuvasına getiririz" dedi.

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Kocadağ, "Çok fazla oyuncu almayacağız. İhtiyacımız 1-2 oyuncu. Bir forvet bir de kanat-forvet tarzı oyuncu için çalışma yapıyoruz. Hafta sonuna kadar sonuç almayı umuyoruz" dedi.

Beşiktaş'a 22 milyon Euro kazandırarak Everton'a giden Cenk Tosun, İngiliz ekibinde iyi bir balangıç yapsada özellikle teknik direktör değişikliklerinden sonra takımda istediği şansları bulamamaya başladı. Tosun, Euro 2020'yi de düşünerek oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Beşiktaş formasıyla 142 maçta 64 gol ve 13 asiste imza atan 28 yaşındaki golcü, Everton'daysa 51 maçta 10 gol atıp 6 da asist yaptı.Tosun bu sezonsa 8 maçta şans bulurken 1 gol ve 3 asiste imza koydu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği bütçe harcama limitleri nedeniyle Beşiktaş, transferde düşük maliyetle nokta atışı yapmak zorunda. Siyah beyazlıların büyük oranda tükettikleri harcama limiti 275.3 milyon lira.

Kaynak: Ajansspor