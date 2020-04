Siyah-Beyazlı formayı 2004-06 sezonlarında futbolcu olarak giydikten sonra Beşiktaş’ın teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ın getirilmesinin ardından kulübe yardımcı hoca olarak dönen Çağdaş Atan, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, Sergen Yalçın’la beraber önemli hedeflerinin olduğunu söyledi. Atan, “Büyük bir camiada oyunculuktan sonra teknik adam olarak görev almak harika bir duygu. Her zaman oyuncu olarak Beşiktaş’ta yapamadığım bir sürü şey olduğunu düşünürdüm. Şimdi Sergen hoca önderliğinde geri döndüm ve eksik parçaları tamamlama fırsatı yakaladım. Tabiki teknik adamlık ve oyunculuk arasında büyük farklar var. Ben, şu anda futbolda en kolay işin oyunculuk olduğunun farkına vardım. Teknik adam; oynatacağı oyuncudan fazla oynatmadığı oyuncuyu düşünmek zorunda. 25 farklı karakter var. Bu farklı karakterlerin her birine kendine inandırıp liderlik yapabilmek zorunda. Ama buna zıt olarak oyuncu, her zaman kendi penceresinden bakar olaylara...” dedi.

‘Avrupa’da oynamak eşsiz bir deneyimdi’

Futbolculuk döneminde Almanya’da Energie Cottbus ve İsviçre’de de Basel kulüplerinde forma giyen Çağdaş Atan, bu takımlardaki maceralarının kendisine olumlu şeyler kattığını da belirtti. 40 yaşındaki hoca, “Avrupa’da oynamak benim için eşsiz bir deneyim oldu. Eğer başarılı bir teknik adam olacaksam bu tecrübemin büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Ben, özellikle futbol hayatımın son 5-6 senesinde kendimi hep antrenörlüğe hazırladım. Kendimi o mevkiide görebileceğimi biliyordum. Avrupa tecrübesi bana özellikle yabancı oyuncular ile ilişki kurma konusunda çok faydalı oldu” diye konuştu.

‘Kaybettiğimde bile dersler çıkardım’

“Hırsım hayatta kaybetmeyeceğim en önemli özelliğim. Bunu futbolculuğumun ilk yıllarında olumlu yönetemedim ama dersleri çok iyi alıp onları şimdiye çok değerli tecrübeler olarak taşıdım. Antrenmanda, maçta, saha kenarında oyunu yaşıyorum. Kazanmaya odaklıyım. Kaybettiğimde de bir şeyler kazanmaya odaklıyım. Artık futbolculuk bitti. Hocayla çalışmaya başlayalı 5 sene olacak. İlk günden bugüne kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Tek düşüncem gelişimine önem veren, ülke futbolunda gerek oyunsal gerekse yapılanma kısmında söz sahibi olan, total futbolun bütün gereklerini uygulayan bir rol model olabilmek. Ek olarak her sene 1-2 geç oyuncuyu ülke futboluna kazandıran, güçlü bir oyunu olan ve bunu sahasında deplasmanda oynatabilen bir teknik direktör olmak.”

"Hocanın ve ekibinin sırrı"

“Takımın başına ilk geldiğimizde; ayağa kaldırabileceğimiz, antrenman performansı iyi, isteklerimize cevap verecek bir oyuncu grubu bulduk. Zaten Sergen hoca ve biz konuşmalarımızda buraya geldiğimizde yapabileceğimiz dokunuşların mütalaasını yapıyorduk. Sergen hoca ve biz, bir göreve başladığımızda takımdan ne isteyeceğimizi net biliyoruz ve ona göre davranmaya, çalışmaya ilk dakikadan başlıyoruz. Kullandığımız dil bir ve net. Oyuncu grubu buna cevap vermeye hazır olunca havayı olumluya değiştirmek çok da zor olmuyor. Beşiktaş’ta bunu yapmak çok da zor olmadı. Bu da hocanın ve ekibin sırrı...”

"Sergen Hoca özel bir karakter"

“Sergen hocayı kimseyle kıyaslamak istemem. Bence o özel bir karakter. Herkesten değişik bir tarzı ve oyun anlayışı var. Yaptığı işler, beraber ligde tutuğumuz takımlar ve oynattığımız oyun onu ait olduğu yere getirdi. Başarısının ivmelenerek devam edeceğini düşünüyorum. Sergen hocayı hâlâ oyunculuğundaki gibi hayal edenler yanılır. Ben şahsen Sergen hocanın Konyaspor’daki başarısıyla ‘Artık bir teknik direktörüm ve bu işi üst düzey yapabilirim’ demeye başladığını düşünüyorum. Konyaspor başında verdiğimiz sınav, hocayı ve ekibi olgunlaştırıp başka seviyeye taşıdı.”

‘Gençler için doğru zamanı bekliyor’

“Alt yapıdan Ersin, Kartal, Rıdvan ve Erdoğan bizimle oldu şimdiye kadar. Hepsinin gelişime açık, iyi oyuncu olabilecek potansiyelleri olduğunu gördük. Tabi ki bununla beraber eksikleri olduğunu da gördük. Sergen hoca, kullanmak istedikleri için doğru zamanı bekliyor. Biz de onların gelişimine katkıda bulunmak için gerekli konuşma ve çalışmaları yapıyoruz.”

‘Gayet disiplinli bir teknik adam’

“Sergen hoca gayet disiplinli, takım oyununa önem veren, hücum futbolunu seven, fizik kapasiteye fazlasıyla dayalı oynayan bir teknik adam. Ek olarak ve buna yönellik çalışmayı seven, oyunda fizik kapasitesi iyi güçlü ve yetenekli oyuncuyla oynamayı sever. Oyunculara her zaman kapısı açıktır. İkili diyalogdan kaçınmaz ama herkesin duymak istediği hayal ettiği teknik adam oyuncu arasındaki mesafeye zarar verecek diyaloglara girmez.”

‘Öz kaynaktan kullanacağımız oyuncular var’

“Öncelikle elimizde bir oyuncu grubu var. Bunların yanı sıra kendi öz kaynağımızdan kullanabileceğimiz oyuncular var. Bunları bir potada eritip gerekli takviyelerle seneye iyi bir takım olup büyük hedefler kovalayacağımızı düşünüyorum. Tabiiki de Kovid-19 salgınından bütün kulüpler olumsuz olarak etkilenecek. Bunun getirilerini önümüzdeki günlerde görüp gerekli değerlendirmeyi yapacağız.”

