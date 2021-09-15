Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında bir müsabakada teknik direktör olarak görev aldı. Siyah-beyazlı ekibin başında geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez görev yaptı.

Geçen sezon Trabzonspor ’un ceza almasının ardından Şampiyonlar Ligi’ne 2’nci Ön Eleme Turu’ndan dahil olan Sergen Yalçın ve öğrencileri, PAOK’a elenerek Şampiyonlar Ligi’nde devam edememişti. Yalçın, geçen yıl alınan şampiyonluğun ardından Borussia Dortmund maçı ile Kupa 1’e adım attı.







