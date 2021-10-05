Sivasspor galibiyetiyle hem zirveye yakın olan hem de takımın moralinin üst seviyede olmanın mutluluğunu yaşayan Beşiktaş ’ta teknik direktör Sergen Yalçın, milli aradan daha güçlü çıkmak için kollarını sıvadı.

Deneyimli teknik adam sakatların da dönecek olmasıyla daha sağlam bir oyun planının sahaya yansıtılmasının yanı sıra, şans verdiği genç isimleri de sürecin içerisinde tutmaya devam edecek.

Geçen seneki forma adaletiyle takımın başarısında büyük payı olan Sergen Yalçın’ın, eksiklikler nedeniyle forma verdiği oyuncularını, sakatların dönmesiyle bir kenara atmayacak. Can, Serdar ve Güven gibi oyuncuların performansını beğenen siyah-beyazlı teknik adam bu gençleri mümkün olabildiği kadar tecrübeli isimlerle birlikte oynatmaya çalışacak. Serdar’ı Vida ile, Can’ı da Pjanic, Souza, Alex Teixeira ve Atiba gibi isimlerle yetiştirirken Güven’i ise Larin ve N’Koudou ile rekabete sokmak isteyen Yalçın, yine yoğun tempo nedeniyle bu isimleri dinlendirerek oynatacak.

Darbeye bağlı sakatlıkların çok olması nedeniyle bazı oyuncularını dinlendiremediği için adale sakatlıklarının farkında olan başarılı çalıştırıcı bu nedenle yönetime hakem kararları konusunda isyan etmişti.

Milliyet







