Milli ara sonrası ligdeki ilk maçında Başakşehir'i ciddi eksiklerine rağmen 3-2'lik skorla geçmeyi başaran Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı. Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir tercih yapmak zorunda. Sergen Yalçın, önemli eksikler nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Montero, Dorukhan gibi fazla forma şansı bulamayan genç isimlere şans vermişti. Maçın 2. yarısında ise 2001 doğumlu Erdoğan Kaya'yı oyuna sürmüştü. Sakatlıktan yeni çıkan Nkoudou da son 25 dakika şans bulmuştu. Sergen Yalçın'ın Başakşehir karşısında önemli bir zafere imza atan genç ağırlıklı kadroya mı yoksa sakatlık ve corona virüsten dönecek tecrübeli oyunculara mı yer vereceği merak konusu oldu.

Sergen Yalçın, Fabrice N'Sakala ve Valentin Rosier'in derbide oynayabileceğini açıklamıştı. Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcular Domagoj Vida, Welinton, Oğuzhan'ın da derbiye yetişmesi muhtemel. Genç yıldız Hasic'in de Fenerbahçe maçına kadar hazır olacağı gelen haberler arasında. Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında başarıyla mücadele eden genç Rıdvan'ı mı yoksa tecrübeli N'Sakala'yı mı derbide oynatacağı en çok merak edilen tercihler arasında. Sergen Yalçın'ın yetişmeleri halinde Vida-Welinton ikilisine derbide şans verip vermeyeceği de merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ta cezası süren genç Ersin'in yerine Fenerbahçe derbisinde kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak. Genç Utku, Başakşehir maçının en başarılı futbolcuları arasındaydı. Dorukhan'ın cezası nedeniyle ise sağ bekte Rosier'in şans bulması bekleniyor.