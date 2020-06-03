Beşiktaş'ta sahne gençlerin olacak. Altyapıdan gelen futbolcuların performansından memnun olduğu öğrenilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, sezonun kalan 8 haftasında bu isimleri oynatması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın, antrenmanlarda genç oyuncularla yakından ilgilendiği ifade edildi. Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosunda altyapıdan çıkan isimlere daha çok yer vermeyi hedefliyor.

Beşiktaş yönetimi de takımda genç ve umut vaat eden isimlerin bulunması konusunda teknik direktör Sergen Yalçın ile aynı görüşte.

Mevcut kadroda yer alan Kartal, Rıdvan ve Erdoğan'ın performansından memnun olan deneyimli teknik adam, Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'un da gelecek sezon takımda kalmasını istiyor.

Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor'a kiralanan Sedat Şahintürk ile ilgili kararını ise yapılacak sezon başı kampının ardından verecek.

Kaynak: TRT Spor