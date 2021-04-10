Spor Toto Süper Lig’de 33. haftayı 3-0’lık Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, puanını 67’ye yükseltmişti. Ligin zirvesindeki yerini koruyan Kara Kartal, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin Yeni Malatyaspor’la 1-1 berabere kalması sonrasında liderliğini daha da sağlama aldı. 31 maç sonunda 1 mücadele eksiğine rağmen en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın ise 6 puan önünde birinci konumda bulunan Beşiktaş’ta, keyifler tavan yaptı. Ligde yarın akşam Erzurumspor’a konuk olacak Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, Alanya karşısında aldıkları galibiyetin ardından kritik deplasmanı da kayıpsız geçip yeni bir seri oluşturmayı hedefliyor.

‘Herkes dikkatli olsun’

Dün yapılan idman öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, ‘rehavet’ vurgusu yapan başarılı çalıştırıcı, motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaya devam etmelerini istedi. Yalçın’ın, “Ligin zirvesindeyiz. Önemli bir puan avantajımız var. Ancak herkes dikkatli olsun. Daha biten bir şey yok. Tüm maçlarımıza aynı ciddiyetle bakıp kazanmaya devam etmeliyiz. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımların kayıplarına bakmadan biz sadece kendi karşılaşmalarımızı kazanarak yolumuza devam edeceğiz. En ufak bir motivasyon kaybı, gidişatımızı olumsuz etkileyebilir. Bundan dolayı herkes dikkatli olsun ve elinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtsın” dediği öğrenildi.