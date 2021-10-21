Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting’e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü mücadelesinin ardından oyuncularıyla toplantıda bir araya geldi. Dünkü idman öncesinde yapılan görüşmede, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getirerek söze başlayan Yalçın, “Maçı almadılar. Kendi ellerimizle verdik! Hem de hiç olmayacak pozisyonlarla.... Korner ve iki kopya gol!” ifadelerini kullandı.

‘Hatalarımızdan arınacağız’

Süper Lig ’de pazartesi günü Galatasaray ’la Vodafone Park’ta oynacakları derbiden mutlak galibiyetle ayrılmaları gerektiğini belirten Sergen Yalçın, “Motivasyon eksikliğini derbide görmek istemiyorum. Sporting maçı artık geride kaldı. Evimizde Galatasaray önünde bu hatalardan arınmış olarak çıkmak durumundayız. Derbiyle yeni bir sayfa açacağız. Peşe peşe yaşadığımız 2 mağlubiyetin ardından kazanıp çıkışa geçmek dışında kimsenin bir düşüncesi olmasın” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım