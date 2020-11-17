Süper Lig’de geride bırakılan 8 haftada 7 maça çıkıp 3 galibiyet, 1 beraberlik ve üç yenilgi alarak 10 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, cumartesi günü Başakşehir’le karşı karşıya geçecek. Sezona kötü başlasa da sonradan önemli bir çıkış yakalayan rakibini 9. hafta mücadelesinde Vodafone Park’ta ağırlayacak olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, bu maç öncesindeki eksikler sebebiyle sıkıntı yaşıyor. 7’si kadroda yer alan 8 futbolcusunun korona tedavisi görmesi sebebiyle büyük ihtimalle bu oyunculardan cumartesi günü yararlanamayacak olan Yalçın, elde kalan diğer isimlere yöneldi. Savunma hattındaki eksikler sebebiyle Josef de Souza’yı stopere çekmeyi düşünen Sergen hoca, orta alanda ise bu sezonun düşüşteki ismi Adem Ljajic’e şans verecek.

Orta alan ele geçirilecek

Güçlü rakibi karşısına kısıtlı kadrosuyla çıkmak zorunda kalacak olan Sergen Yalçın, dev mücadele öncesinde Adem Ljajic’i özel olarak motive edip cumartesi günü kendisinden en iyi şekilde yararlanmayı planlıyor. Başakşehir mücadelesinde özellikle orta alandaki üstünlüğü elinde tutmayı planlayan 48 yaşındaki teknik adam, ön liberoda Atiba Hutchinson’ı görevlendirip önlerinde Adem Ljajic ve Mensah ikilisine şans vermeyi amaçlıyor. Beşiktaş’taki kariyerine iyi bir başlangıç yapsa da beklenen çıkışı yapamayan Mensah’tan da çok şeyler bekleyen Yalçın, bu ikilinin yapacağı çıkışla Kara Kartal’a 3 puanı getirmeyi istiyor.

Orhan Yıldırım