Yaz transfer döneminde yapılan önemli takviyelerle kadrosunu daha güçlendiren Beşiktaş ’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın elindeki oyunculara formayı en adaletli şekilde dağıtmanın hesabı içerisine girdi. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’ndaki maçları değerlendirerek hemen hemen herkese her iki kulvarda forma şansı tanıyan deneyimli teknik adam, taktik anlayışla birlikte bu duruma da çok önem veriyor.

Yardımcılarıyla yaptığı son toplantıda bu sezon üç kulvarda mücadele edeceklerinin altını çizen Yalçın’ın, “Bizim şampiyonluğumuzda sadece taktiğin değil takım içerisindeki arkadaşlık ortamı ve forma adaletinin de büyük payı var. Geçen sezon nasıl herkese şans verdiysek bu sene de vereceğiz.

Koşan ve mücadele eden zaten bizimle birlikte. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası var. Bunun yanı sıra sakatlık, ceza ve salgın durumu gibi olumsuzluklar da olabilir. Kadrodaki herkesi hazır tutmalıyız” diye konuştuğu aktarıldı.

Sergen Yalçın; Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Kenan Karaman, Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Umut Meraş gibi isimlerin mevcut kadroya eklenmesiyle takım içerisindeki rekabetin biraz daha artacağını da ifade etti.

Siyah-beyazlı hoca özellikle orta saha ve hücum hattında yaşanacak forma mücadelesinin takıma çok olumlu yansıyacağına inandığını sözlerine ekledi. (Skorer)