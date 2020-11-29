Süper Lig’de geçen hafta kadroda birçok eksik bulunmasına rağmen Başakşehir’i 3- 2’lik skorla deviren Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, bu akşamki bir diğer zorlu mücadele olan Fenerbahçe karşısında da zafere ulaşmayı hedefliyor. Dev maça hafta boyunca oyuncularını özenle hazırlayan Yalçın, Başakşehir karşılaşmasından örnekler vererek 3 puanı getirecek formülü belirledi. Başaralı teknik adamın, Başakşehir karşılaşmasının ilk 70 dakikalık bölümünde rakibi hücum futboluyla boğup kalan 20 dakikalık bölümde ise oyundan düşmelerinin ardından 2 gol yemelerini hatırlattığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin skor ne olursa olsun kısıtlı sürede bile olsa tehlike yaratabileceğini göz önünde bulundurarak öğrencilerinden 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele etmelerini istediği belirtildi.

Rosier de atağa çıkacak

Kadıköy’deki mücadeleye yine hücum futboluyla başlayacak olan Sergen Yalçın, bu doğrultuda forvet hattında görev yapacak Cyle Larin ve Vincent Aboubakar’a pozisyon üretmek için planını oluşturdu. Buna göre sık sık rakip ceza alanı içi ve çevresinde yer alacak olan ikiliye, kanatlardan Rachid Ghezzal ve geriden de Atiba Hutchinson, yapacağı bindirmelerle destek verecek. Sağ koridordan sık sık ileri çıkacak olan Valentin Rosier de rakip ceza alanına yapacağı ortalarıyla takım arkadaşlarına gol pozisyonu yaratmaya çalışacak.

Derbide Erol Bulut'un önünde

Teknik direktör olarak Fenerbahçe karşısındaki 10. mücadelesine çıkacak olan Sergen Yalçın, daha önce 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. Hocalık kariyerinde Erol Bulut’a rakip olduğu 3 maçtan 1’er galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Yalçın, futbolculuk kariyerinde ise Bulut’un çok önünde bulunuyor. Sergen Yalçın ile Erol Bulut futbolculuk dönemlerinde 10 kez farklı takımlarda birbirlerine karşı oynadılar. Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla ise 5 kez rakip oldular. Bu 5 derbide Erol Bulut, hiç galibiyet görmedi, Sergen Yalçın’lı Kartal 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Sergen Yalçın Fene’e karşı ne yaptı?

O G B M A Y

İç saha 7 3 1 3 9 10

Dış saha 2 - - 2 2 6

Toplam 9 3 1 5 11 16