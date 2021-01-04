Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın liderlik için çıktığı Kayserispor karşısında geçen hafta oynanan Sivasspor maçına göre 3 farklı ismi sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal’ın yerine Josef de Souza'yı sahaya süren Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala'ya, Necip Uysal'ın yerine de Larin'e 11'de şans verdi.

'En'leri yokken...

Annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı. Hem en golcüsü Aboubakar hem de en çok gol pası veren ismi Ghezzal'dan yoksun olan Beşiktaş'ta hücum hattı Güven ve Larin'e emanet edildi. Sivas karşısında golleriyle yıldızlaşan iki isim Kayseri karşısında yokları oynadı. Kara Kartal hücumda etkisiz kalsa da Nkoudou'nun 89'daki penaltısı ve 90+6'da Hasic'in kontrasıyla kazanmayı başardı.