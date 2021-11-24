Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Ajax maçına sürpriz 11
Beşiktaş'ta bu akşamki Ajax mücadelesinin ilk 11’inde büyük değişim bekleniyor. Formsuz Kenan’ın yerine N’Koudou görev yapacak, gol umudu Larin olacak. Cezalı Josef’in yerine Necip oynayacak. Ersin ve Welinton’ın yerine de Mert ile Montero forma giyecek.
Süper Lig ’de geçen haftayı 2-0’lık Alanyaspor mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmaya; Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin ve Kenan 11’iyle çıkmıştı. Mücadeleden puansız ayrılınması sonrasında yaptığı açıklamayla ilk 11’de büyük değişimin sinyallerini veren teknik direktör Sergen Yalçın’ın, bugün düğmeye basması bekleniyor. Hücum hattında verimsiz kalan Kenan Karaman’ın yerine sakatlığını atlatmasına rağmen yüzde 100 hazır olmayan Michy Batshuayi’nin yerine Kevin N’Koudou’ya forma verip kanatta oynatmayı planlayan Yalçın, Larin’i forvete çekecek. Tecrübeli hoca, cezalı Josef’in yerini de Necip Uysal’la dolduracak.
Büyük tepki çekmişti
Kartal’ın savunma hattında da 2 önemli değişiklik yaşanacak. Alanyaspor mücadelesindeki performansıyla büyük eleştiri toplayan Welinton’ın yerine ilk 11’de İspanyol stoper Francisco Montero görev yapacak. Öte yandan Ersin Destanoğlu’nun yerine de Mert Günok’un kalede olması planlanıyor.
Alanya maçındaki hataları sebebiyle büyük eleştiri alan Welinton’ın yerine bugün forma Montero’da olacak.