Süper Lig ’de geçen haftayı 2-0’lık Alanyaspor mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmaya; Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin ve Kenan 11’iyle çıkmıştı. Mücadeleden puansız ayrılınması sonrasında yaptığı açıklamayla ilk 11’de büyük değişimin sinyallerini veren teknik direktör Sergen Yalçın’ın, bugün düğmeye basması bekleniyor. Hücum hattında verimsiz kalan Kenan Karaman’ın yerine sakatlığını atlatmasına rağmen yüzde 100 hazır olmayan Michy Batshuayi’nin yerine Kevin N’Koudou’ya forma verip kanatta oynatmayı planlayan Yalçın, Larin’i forvete çekecek. Tecrübeli hoca, cezalı Josef’in yerini de Necip Uysal’la dolduracak.

Büyük tepki çekmişti

Kartal’ın savunma hattında da 2 önemli değişiklik yaşanacak. Alanyaspor mücadelesindeki performansıyla büyük eleştiri toplayan Welinton’ın yerine ilk 11’de İspanyol stoper Francisco Montero görev yapacak. Öte yandan Ersin Destanoğlu’nun yerine de Mert Günok’un kalede olması planlanıyor.

Alanya maçındaki hataları sebebiyle büyük eleştiri alan Welinton’ın yerine bugün forma Montero’da olacak.







