Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede ilk raporunu verdi.

Ortacizgicom'un haberine göre; tecrübeli teknik adamın Gökhan Gönül, Victor Ruiz, N’Koudou, Elneny, Atiba, Burak Yılmaz ve Tyler Boyd’un takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Victor Ruiz, N’Koudou, Burak Yılmaz ve Tyler Boyd’un sözleşmeleri devam ederken gözler diğer isimlere çevrildi.

-GÖZLER SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULARDA

Gökhan Gönül ile Atiba’nın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Beşiktaş yönetimi, her iki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmeler yapacak. Mohamed Elneny’nin ise kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arsenal ile yapılan sözleşme gereği 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunurken siyah beyazlı yönetim Mısır’lı oyuncuyu takımda tutabilmek için yeni formül arayışları içerisine girecek.