Beşiktaş'ta Sergen Yalçın oyuncularına seslendi: Bahane yok, savaşacağız!
Devler Ligi’nde yarın akşam Ajax’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadeleye tam 12 eksikle çıkacak. Batshuayi, Oğuzhan ve Salih dışında sakatlığı bulunan isimlerden dönüş yapabilen isim yok! Maç öncesinde dün yapılan idmanda oyuncularına seslenen Sergen Ya lçın, “Birçok eksik oyuncumuz var. Ama bahanelerin arkasına saklanmayacağız. Ajax karşısında yüreğimizi sahaya koyup bitiş düdüğüne kadar savaşacağız” dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu ikinci maçında yarın akşam Ajax’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, sakatlık kabusunu atlatamadı. Süper Lig ’de oynadıkları Altay mücadelesinde birçok eksikle çıkması sebebiyle İzmir deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş , Hollanda ekibiyle yapacağı maç öncesinde de büyük sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları süren; Welinton Souza, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou, Alex Teixeira ve Cyle Larin ile Kovid-19 pozitif olan Javier Montero ve Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Güven Yalçın, kadroya dahil edilmedi.
3 isim genç takımdan
Siyah-Beyazlılar’da sakatlıklarını atlatan Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan, kafilede yer aldı. Elinde kırık oluşan Kenan Karaman da listeye eklendi. Eksik isimlerin çok olması sebebiyle kadro oluşturmakta büyük güçlük yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, şu isimleri Hollanda’ya götürdü: Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Can Bozdoğan, N’Sakala, Kenan, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş. Kadroda yer alan 3 ismin genç takımdan olması dikkat çekti.
‘Eli boş dönmeyiz!’
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün yapılan son takım idmanı öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Kadromuzda birçok eksik oyuncumuz var. Ama bahanelerin arkasına saklanmayacağız. Ajax karşısında yüreğimizi sahaya koyup skor ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar savaşacağız. Hiçbir şeye takılmadan mücadelemizi sürdürürsek Hollanda’dan eli boş dönmeyiz” diyerek oyuncularını motive etti.
Elde var Batshuayi
Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Takımdaki eksiklerin çokluğu sebebiyle kadroda ön plana çıkan isim Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü, idmanın da en gözde ismiydi. Başarılı futbolcu, yarın akşamki müsabakada takımın en önemli hücum silahı olacak.
Beşiktaş'ın 17 kişilik Devler Ligi kadrosu
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Josef de Souza
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Can Bozdoğan
Fabrice N’Sakala
Kenan Karaman
Serdar Saatçi
Berkay Vardar
Demir Ege Tıknaz
Emirhan Delibaş
Umut Meraş
Beşiktaş'ın Ajax maçı muhtemel 11'i:
Mert
Rosier
Serdar
Souza
N’Sakala
Gökhan
Salih
Oğuzhan
Can
Kenan
Batshuayi