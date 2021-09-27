UEFA Şampiyonlar Ligi’nde C Grubu ikinci maçında yarın akşam Ajax’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, sakatlık kabusunu atlatamadı. Süper Lig ’de oynadıkları Altay mücadelesinde birçok eksikle çıkması sebebiyle İzmir deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş , Hollanda ekibiyle yapacağı maç öncesinde de büyük sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları süren; Welinton Souza, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou, Alex Teixeira ve Cyle Larin ile Kovid-19 pozitif olan Javier Montero ve Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Güven Yalçın, kadroya dahil edilmedi.

3 isim genç takımdan

Siyah-Beyazlılar’da sakatlıklarını atlatan Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan, kafilede yer aldı. Elinde kırık oluşan Kenan Karaman da listeye eklendi. Eksik isimlerin çok olması sebebiyle kadro oluşturmakta büyük güçlük yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, şu isimleri Hollanda’ya götürdü: Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Josef, Salih, Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan, Can Bozdoğan, N’Sakala, Kenan, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş. Kadroda yer alan 3 ismin genç takımdan olması dikkat çekti.

‘Eli boş dönmeyiz!’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün yapılan son takım idmanı öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Kadromuzda birçok eksik oyuncumuz var. Ama bahanelerin arkasına saklanmayacağız. Ajax karşısında yüreğimizi sahaya koyup skor ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar savaşacağız. Hiçbir şeye takılmadan mücadelemizi sürdürürsek Hollanda’dan eli boş dönmeyiz” diyerek oyuncularını motive etti.

Elde var Batshuayi

Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Takımdaki eksiklerin çokluğu sebebiyle kadroda ön plana çıkan isim Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü, idmanın da en gözde ismiydi. Başarılı futbolcu, yarın akşamki müsabakada takımın en önemli hücum silahı olacak.

Beşiktaş'ın 17 kişilik Devler Ligi kadrosu

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Josef de Souza

Salih Uçan

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Can Bozdoğan

Fabrice N’Sakala

Kenan Karaman

Serdar Saatçi

Berkay Vardar

Demir Ege Tıknaz

Emirhan Delibaş

Umut Meraş

Beşiktaş'ın Ajax maçı muhtemel 11'i:

Mert

Rosier

Serdar

Souza

N’Sakala

Gökhan

Salih

Oğuzhan

Can

Kenan

Batshuayi