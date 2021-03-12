Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasındaki Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın tek değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam geçen hafta oynanan Gaziantep maçında görev yapan kadrodan sadece Rıdvan Yılmaz’ı kulübeye çekerken, genç futbolcunun yerine Fabrice N’Sakala’ya görev verdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın, defans hattını Valentine Rosier, Domagoj Vida, Welinton Souza ve Fabrice N’Sakala’dan oluştururken, orta sahada Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic, Cyle Larin, forvette ise Vincent Aboubakar’ı görevlendirdi.









Sergen Yalçın karşılaşmayı locadan takip etti

Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ile yemekte buluştu. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yakınlarındaki bir restoranda Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen Yalçın, karşılaşmayı da stattaki locadan takip etti.

Kulübede Murat Şahin görev yaptı

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Murat Şahin idare etti. Kulübede siyah-beyazlıları taktiksel anlamda yöneten Şahin, bu sezon daha önce de 3 kez Yalçın’ın yerine görev yapmıştı.

Sezonun ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında görev alan Şahin, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave ile oynanan maçta da Yalçın’ın yerine kulübede yer almıştı.

Gökhan Töre ve Cenk Tosun yok

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre ve Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen Gökhan Töre’nin yanı sıra birkaç gündür bireysel çalışan Cenk Tosun da karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. (AA)