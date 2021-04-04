Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı öncesi konuştu: Evdeki hesaplar çarşıya uymadı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Milli maç arasının kendilerine iyi gelmediğini vurgulayan Yalçın, ''Evdeki hesaplar çarşıya uymadı. Covid olan oyuncularımız var, sakat olan oyuncularımız var. Ciddi sıkıntılar içindeyiz. Hasic sezonu kapattı. Zorlu bir süreçte, oluyor böyle şeyler.'' dedi. Şampiyonluk yarışında küçük bir avantajlarını olduğunu belirten Yalçın, ''Ligin sonuna daha çok var. Şimdiden bazı şeyleri konuşmak mantıklı değil." diye konuştu.
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaşk'ta teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.