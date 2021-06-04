Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, müthiş bir yılı geride bırakırken, sezonu 2 kupa ile tamamladı. 48 yaşındaki teknik adam, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da kendisine sunulacak olan yeni sözleşmeyi bekliyor. Sözleşmesi sona eren Yalçın, Kara Kartal'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'den randevu talebinde bulundu. Çifte kupa sonrası tatile çıkan başarılı teknik adam, Başkan Çebi ile telefonda konuşup, müsait olduğu bir zaman içerisinde görüşme talebinde bulundu.

10 milyon TL...

Ancak özel ve kulüp işleri yüzünden yoğun bir dönem geçiren başkan Çebi'nin, birkaç gün içerisinde Yalçın'a randevu vereceği öğrenildi. Bu görüşme sırasında gelecek sezona dair tüm planların masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca senelik 7 milyon TL kazanan Yalçın'ın, 2+1 yıllık sözleşme imzalaması ve 10 milyon TL civarında bir ücret alacağı konuşuluyor.

Orhan Yıldırım