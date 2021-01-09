Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisine giren Siyah-Beyazlılar, teknik ekibin raporu doğrultusunda, dünyaca ünlü bir forvet almak için girişimlere başlamıştı. Bu doğrultuda sezon başında da kulübün hedefleri arasında yer alan ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Mario Mandzukic ismi üzerine yoğunlaşan yönetim, yarım dönemdir boşta bulunan Hırvat golcüyü renklerine bağlamaya yaklaştı. 1 milyon Euro seviyesinde bir garanti ücret ve bonuslarla bu transferi bitirmek için geri sayımda bulunan Siyah-Beyazlılar, 34 yaşındaki futbolcunun ilk 11’deki yerini şimdiden hazırladı.





Sergen Yalçın açıkladı...

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından, “Evet Mandzukic’le ilgileniyoruz. İstediğimiz şartlarda olursa bu transfer gerçekleşebilir” sözleriyle duyurduğu yıldız isim, takıma kazandırılırsa hücum hattındaki Aboubakar ve Larin ikilisi bozulmayacak. İki futbolcunun yakaladığı müthiş uyum ve bu sezon birlikte kaydettikleri 20 golü göz önünde bulunduran teknik ekip, Mandzukic’i Abuobakar ve Larin’le beraber oynatmayı düşünüyor. Mario Mandzukic’in İtalyan devi Juventus’ta sol kanat hattında oldukça başarılı olmasını göz önünde bulunduran teknik ekip, transferi halinde dünyaca ünlü futbolcuyu bu bölgede de değerlendirecek.

Kendi bölgesine de geçecek

Normal şartlarda forvet oyuncusu olan Cyle Larin’den kanat bölgesinde oldukça fazla verim alan Siyah-Beyazlılar’ın, Mandzukic’i de diğer kanatta görevlendirip forvette de Vincent Aboubakar’ı değerlendirmeye devam etmeyi planladığı ifade edildi. 1,90’lık yıldız, tabii ki kadro rotasyonu halinde asıl bölgesi olan santrfor pozisyonuna geçiş yapacak. 4-1-4-1 sistemini takımına oldukça başarıyla uygulayan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, bu 3’lüyle beraber daha etkili bir hücum hattı yaratarak takımı şampiyonlukla buluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Gökmen Özcan