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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı! Büyük maçlarda kaybetmiyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde ezeli rakiplerine karşı oldukça başarılı bir performans sergiledi. Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı altı maça çıkan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik aldı.

17 Ocak 2021, Pazar 21:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı! Büyük maçlarda kaybetmiyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldiğinden beri ezeli rakiplerine karşı kaybetmedi. Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı altı maça çıkan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik aldı ve yenilmedi. Beşiktaş bu sezon ise tüm rakiplerini yenmeyi başardı ve zirvede yer aldı


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2019-2020 sezonu

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe


2020-2021 sezonu

Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Galatasaray


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