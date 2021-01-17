Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldiğinden beri ezeli rakiplerine karşı kaybetmedi. Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı altı maça çıkan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik aldı ve yenilmedi. Beşiktaş bu sezon ise tüm rakiplerini yenmeyi başardı ve zirvede yer aldı









2019-2020 sezonu

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe





2020-2021 sezonu

Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Galatasaray











