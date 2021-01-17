Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı! Büyük maçlarda kaybetmiyor
Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde ezeli rakiplerine karşı oldukça başarılı bir performans sergiledi. Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı altı maça çıkan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik aldı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldiğinden beri ezeli rakiplerine karşı kaybetmedi. Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı altı maça çıkan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik aldı ve yenilmedi. Beşiktaş bu sezon ise tüm rakiplerini yenmeyi başardı ve zirvede yer aldı
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2019-2020 sezonu
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
2020-2021 sezonu
Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Galatasaray