Beşiktaş , Süper Lig 'in 9'uncu haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar can sıksa da gelen iyi haberler siyah beyazlı camiayı mutlu etti.

Tamamen iyileşen Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Welinton 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığını atlatan Atiba'nın son durumuna bakarak tecrübeli oyuncunun 11'de başlayıp başlamayacağına karar verecek.

Miralem Pjanic ise henüz takımla antrenmanlara çıkamadı.

Tedavisi devam eden 31 yaşındaki futbolcu, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Sergen Yalçın'ın yıldız oyuncuyu tam olarak iyileşmeden Medipol Başakşehir karşısında riske etmek istemediği öğrenildi.

Pjanic ve Atiban'ın 11’de olmaması halinde deneyimli teknik adamın Demir Grup Sivasspor karşısında olduğu gibi Can Bozdoğan ve Oğuzhan Özyakup'a şans verebileceği belirtildi. (TRT Spor)