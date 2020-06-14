13 Haziran 1933’te hayata gözlerini yuman, Beşiktaş’ın futbol şube kurucusu Ahmet Şerafettin Bey (Şeref Bey), ölüm yıldönümünde anıldı.

Siyah-Beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan anma mesajında, “Futbol şubemizin kurucusu ve ilk santrforuydu Ahmet Şerafettin Bey. Bu özelliklerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk uluslararası hakemi olmayı da başaran Şeref Bey, Beşiktaş’ımıza daha sonra kendi adının verileceği Şeref Bey Stadı’nı kazandıran kişiydi. Ancak yakalandığı korkunç hastalık onu aramızdan aldı. Futbol şubemizin kurucusu Şeref Bey’i saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” denildi.







