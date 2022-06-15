Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi Beşiktaş akademisinden yetişen genç stoper Serdar Saatçı’nın sözleşmesi de 2023’te bitecek. Siyah-Beyazlılar, 19 yaşındaki oyuncuyla şimdiye kadar yapılan görüşmelerde yeni kontrat için anlaşma sağlayamadı.

Şans bulduğu tüm maçlarda olumlu puan toplayan Serdar Saatçı yeni sözleşmeye imza atmazsa sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek. Yönetim, sezon başlayana kadar Serdar’la yeni sözleşme imzalayamazsa yolları ayırmayı planlıyor.