Beşiktaş 'ın sezon öncesi kampında kadro dışı bırakılan ve Siyah-Beyazlı ekipteki geleceği büyük merak konu olan Serdar Saatçı'da flaş gelişmeler yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Sampdoria, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı ile ilgileniyor.

Uzun süredir gündemde

İtalyan ekibinin genç futbolcuyu uzun zamandır takip ettiği belirtilirken, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de gündeme geldiği aktarıldı.

Fenerbahçe iddiası

Sampdoria her ne kadar Serdar Saatçı'yı kadrosuna katmak istese de savunma oyuncusunun birçok talibi bulunuyor. İddialara göre Fenerbahçe'de Serdar Saatçı'nın durumunu yakından takip ederken, Sporting, Bologna, Empoli ve Rennes gibi takımlar da devrede.

Kadro dışı kaldı

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra hata yaptığı gerekçesiyle Valerien Ismael'in oyundan aldığı Serdar Saatçı, yedek kulübesine gitmeyip tepki göstermiş ve doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Aynı gün Fransız teknik adamın raporuyla kadro dışı bırakılan Serdar, İspanya kampına götürülmemişti.

Özür diledi

Genç futbolcu sonrasında sosyal medya hesabından özür dileyerek paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum. Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman ŞEREFİNLE oyna HAKKINLA kazan ilkesinden de ödün vermedim. Siyah beyaz formanın ağırlığını her zaman üstümde taşıdım. Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'den, yönetim kurulumuzdan, hocamız ve teknik ekibimizden, tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş'ta çalışan ve Beşiktaşla yaşayan herkesten özür dilerim."

Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki Serdar Saatçı, geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asist kaydetmişti.