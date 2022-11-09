Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş 'ta takımın başına 2 hafta önce gelen Teknik Direktör Şenol Güneş, radikal kararlar almak zorunda kaldı. Özellikle Galatasaray mücadelesinde ortaya konan futbol ve sonuçtan hiç memnun olmayan deneyimli teknik adam, takımı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Şenol Güneş ile Özel Röportaj

GÜNEŞ'İN GOLCÜSÜ CENK

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından Cenk Tosun fırtına gibi esiyor. Ümraniye ağlarına 2, Galatasaray filelerine de 1 gol bırakan milli oyuncu skorlarına devam edip, Beşiktaş'ı yarışta tutmayı hedefliyor. Cenk Tosun, Şenol Güneş’in göreve gelmesi sonrasında ilk 11’e geçmiş ve önemli bir çıkışa imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Ümraniyespor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asist, Galatasaray derbisinde de 1 gollük performans ortaya koymuştu. Teknik direktör Şenol Güneş’in kendisine çok güvendiği başarılı oyuncu, gollerine devam edip Kara Kartal’ı şampiyonluk yarışında sonuna kadar tutmaya çalışacak.

GEDSON ZİRVE YAPTI

Beşiktaş ’ın orta alandaki yıldızı Gedson Fernandes, Süper Lig’de rakip sahada en fazla top kazanan isim oldu. Comparissonator verilerine göre, Portekizli yıldız 27 kez rakip sahada top kazanarak zirvede yer aldı. Galatasaray’dan Torreira 26, Boey 23, Fenerbahçe ’den Arao ileyine Beşiktaş’tan Salih Uçan ise Gedson’u takip eden isimler oldular.









GÜNEŞ FARKINDA

Wout Weghorst, Dele Alli, Gedson Fernandes ve Nathan Redmond gibi yeni transferlerin ise bireysel hareket ettikleri belirlendi. Yıldız oyuncuların bu davranış biçimleriyle ayrı bir grup oldukları kaydedildi.

JOSEF ÇOK RAHATSIZ

Kaptan Josef de Souza’nın takım içindeki gruplaşmalardan çok rahatsız olduğu belirtildi. Son dönemdeki performansı eleştiri toplayan Brezilyalı futbolcunun gruplaşmaların önüne geçebilmek için bir süredir özel çaba harcadığı ancak bu konuda somut bir netice elde edemediği kaydedildi. Josef’in genel tablo hakkındaki düşüncelerini geçtiğimiz günlerde teknik heyetle paylaştığı da öğrenildi.

GÜNEŞ TRANSFER İSTİYOR

İlk etapta çözümü takım içinde bulmaya çalışan deneyimli teknik adam, ocakta sol bek ve stoper istiyor. Ayrıca orta saha ve ön liberoya kreatif bir oyuncu transferi de gündemde...

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, takımın başında yer aldığı iki karşılaşmada da fiziksel durumdan ve savunma performansından memnun kalmadığını ifade etmişti. İlk olarak mevcut oyuncuların fiziksel kapasitesini artırmak ve kuvvetlendirmek isteyen Güneş, eldeki isimlerden en iyi verimi almaya çalışacak. Ara transfer dönemine kadar çareyi takım içinde arayacak olan başarılı teknik adam, ardından gelecek ve gidecekleri belirleme mesaisine hız verecek.









ANTALYA KAMPINDA NETLEŞTİRECEK

12 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer dönemine kadar oynanacak 4 lig maçı ve kupada en iyi sonuçları almak isteyen Güneş'in, oyuncularla ilgili ayrılık ve takviye kararlarını Antalya kampında netleştireceği kaydedildi. 70 yaşındaki hocanın ilk izlenimleri ise sol bek ve stoper takviyelerine ihtiyaç olduğu yönünde. Kampın ardından yönetimle bir araya gelerek transferi masaya yatıracak olan Güneş'in, orta saha ve ön liberoya kreatif bir oyuncu isteyebileceği de konuşuluyor.

ŞANS KAPIYI ÇALDI

Beşiktaş, Türkiye Kupası serüvenine bugün Serik Bld. maçıyla start verecek. Teknik heyet; Ersin, Welinton, Emrecan, Atiba ve Kerem gibi isimlere performanslarını görmek için forma verecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı A Spor naklen ekrana getirecek. Mücadelenin hakemi Turgut Doman olacak. Siyah-beyazlılar, kupada tur atlayıp, Galatasaray'dan aldıkları 2-1'lik derbi mağlubiyetinin yaralarını biraz olsun sarmayı hedeflerken, teknik heyet ise az süre alan oyunculara fırsat tanıyıp, performanslarını görmek için kadroda değişikliğe gidecek. Ersin Destanoğlu, Welinton, Emrecan, Atiba Hutchinson ve Kerem Kalafat gibi henüz Şenol Güneş'in süre vermediği oyuncuların ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Ayrıca Tayfur Bingöl, Nathan Redmond, Dele Alli ve Jackson Muleka'nın da performansları Antalya maçı öncesi kendileri adına referans olacak.









15 FUTBOLCU SAKATLANDI

BU sezon sakatlıklar ve hastalıklardan başını kaldıramayan siyah-beyazlılarda, 5 oyuncunun aynı anda takımdan ayrı kalacak olması can sıktı. Geride kalan bölümde sakatlık yaşayan oyuncu sayısı 15'e yükselirken, Ghezzal, Welinton ve Josef birden fazla bu sorunla karşı karşıya kaldı. Şenol Güneş de Dünya Kupası arasında Masuaku, Rosier, Josef ve Berkay'ın takıma dönmesini ümit ediyor. (Sabah)